Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 19 марта уничтожили 4 артиллерийских снаряда. Три из них нашли в лесу Деснянского района.

В Киеве 19 марта сразу в 2 местах нашли артиллерийские снаряды времен прошлых войн.

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Что известно об опасных находках

3 из них обнаружил гражданин, который наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы, в лесу на улице Радистов в Деснянском районе.

Прибыв на место происшествия, пиротехники идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды разных калибров – 152, 122 и 76 миллиметров.

Они также провели работы по проверке прилегающей территории на наличие других боеприпасов.

В тот же день на стройке на улице Выговского в Подольском районе обнаружили артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметров.

Что сделали пиротехники

Все взрывоопасные предметы пиротехники уничтожили путем подрыва в специально отведенном месте.

К слову, ГСЧС призывает при обнаружении взрывных устройств звонить 101 или 102.

Обратите внимание! Ранее на Херсонщине СБУ обнаружила схрон с боевыми средствами поражения. Правоохранители начали проверку информации о нелегальной переправке боеприпасов из зоны ООС.



В Киеве нашли и уничтожили 4 артиллерийских снаряда / Фото ГСЧС