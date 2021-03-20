В Киеве нашли и уничтожили 4 артиллерийских снаряда
Пиротехники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям 19 марта уничтожили 4 артиллерийских снаряда. Три из них нашли в лесу Деснянского района.
Источник:ГСЧС
В Киеве 19 марта сразу в 2 местах нашли артиллерийские снаряды времен прошлых войн.
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Что известно об опасных находках
- 3 из них обнаружил гражданин, который наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы, в лесу на улице Радистов в Деснянском районе.
Прибыв на место происшествия, пиротехники идентифицировали опасную находку как артиллерийские снаряды разных калибров – 152, 122 и 76 миллиметров.
Они также провели работы по проверке прилегающей территории на наличие других боеприпасов.
- В тот же день на стройке на улице Выговского в Подольском районе обнаружили артиллерийский снаряд калибра 122 миллиметров.
Что сделали пиротехники
Все взрывоопасные предметы пиротехники уничтожили путем подрыва в специально отведенном месте.
К слову, ГСЧС призывает при обнаружении взрывных устройств звонить 101 или 102.
В Киеве нашли и уничтожили 4 артиллерийских снаряда / Фото ГСЧС
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