Всего на 16 стационарных постах обсерватории за прошедшую неделю отобрали и проанализировали 1 639 проб воздуха. По данным наблюдений с 11 по 17 мая в воздухе Киева зафиксировали превышение предельно допустимых концентраций по среднесуточному содержанию.

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Где был грязный воздух:

взвешенных веществ – в 1,1 - 1,2 раза на проспекте Победы (район метро Святошин), площадях Бессарабской и Победы, улицах Каунасской и Семена Скляренко;

диоксида азота – в 5,4-5,7 раза – на площади Победы и улицы Семена Скляренко; в 4,5-4,6 раза – на улице Каунаській, бульваре Леси Украинки; в 2,7-3,8 раза – на всех других постах города, за исключением проспекта Науки, 37 (возле метеомайданчику обсерватории), где превышений не зафиксировано;

формальдегида – в 2,0-2,6 раза – на проспекте Победы, площадях Бессарабской, Демеевской, Победы, бульваре Леси Украинки, улицах Александра Довженко, Каунаській; в 1,0-1,9 раза – на других постах наблюдений.

По прогнозам Укргидрометцентра на ближайшие дни, метеорологические условия не будут способствовать накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы.