В Киеве назвали самый криминальный район: это не Троещина
В Киеве обнародовали статистику преступлений / 24 канал
В Киеве обнародовали статистику преступлений за 2020 год. Больше всего их зафиксировали в Шевченковском районе столицы. Троещина, как часть Деснянского района, занимает аж 5 место этого антирейтинга.
Источник:"Вечерний Киев"
Самый спокойный район – Подольский. В целом в Киеве уровень преступности прошлого года уменьшился на 28,4%.
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В 2020 году было зарегистрировано 33 955 преступлений. Для сравнения – в 2019-м 47 411. Больше всего их было в Шевченковском районе (4634 преступления, среди которых 12 убийств и 2 изнасилования).
- 2 место – Днепровский (3939 преступлений: 5 умышленных убийств, разбойных нападений и 2 случая изнасилования)
- 3 – Соломенский (3860 преступлений)
- 4 – Оболонский (3524 преступления. Среди них 2 случая изнасилования, 8 убийств и 1636 краж)
- 5 – Деснянский (3022 преступления. Среди которых 12 убийств и 2 случая изнасилования)
- 6 – Дарницкий (6 убийств и случай изнасилования, остальные кражи и мошенничество)
- 7 – Святошинский (2884 преступления. 4 убийства и большое количество разбоев и 1 случай изнасилования)
- 8 – Печерский (2537 преступлений. Не было случаев изнасилований. Подавляющее большинство правонарушений – кражи)
- 9 – Голосеевский (2317 преступлений. Хотя этот район не славится большим количеством правонарушений по сравнению с другими, изнасилований здесь больше – 5 случаев, и большое количество убийств – 11. Остальное: разбойные нападения, кражи и мошеннические действия)
- 10 – Подольский (2106 преступлений. 5 убийств и меньше всех из вышеперечисленных районов случаев разбойных нападений, всего лишь – 4. Один случай изнасилования, другое – кражи и мошенничество)
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