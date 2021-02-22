В Киеве обнародовали статистику преступлений за 2020 год. Больше всего их зафиксировали в Шевченковском районе столицы. Троещина, как часть Деснянского района, занимает аж 5 место этого антирейтинга.

Самый спокойный район – Подольский. В целом в Киеве уровень преступности прошлого года уменьшился на 28,4%.

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В 2020 году было зарегистрировано 33 955 преступлений. Для сравнения – в 2019-м 47 411. Больше всего их было в Шевченковском районе (4634 преступления, среди которых 12 убийств и 2 изнасилования).