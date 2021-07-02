Об этом сообщили журналистам в "Киевпастрансе" 1 июля. Нововведение касается всех видов наземного транспорта, то есть автобусов, трамваев, троллейбусов и фуникулера.

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Кем теперь будут эти люди

В предприятии рассказали, что штат кондукторов насчитывал примерно 1 тысячу человек. Часть из них перевели на смежные профессии. В частности, они стали контролерами, потребность в которых возросла.

Однако часть кондукторов потеряли работу. Это обусловлено тем, что они пожилые и физически не смогут много ходить.

Почему все же стоит платить

Несмотря на то, что кондукторов не будет, призвали всегда платить за проезд. Поскольку контролеры могут выписать штраф 160 гривен.

Проезд в трамваях, троллейбусах, автобусах и фуникулере Киева можно оплатить с помощью е-билета. Также можно заранее приобрести бумажные билеты.

Обратите внимание! В "Киевском метрополитене" и "Киевпастранс" 13 июня сообщили, что перевозка стала крайне убыточной. Поэтому стоимость проезда в городе хотели поднять до 21 гривны. Соответствующее обращение направили мэру Киева Виталию Кличко.