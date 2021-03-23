На время локдауна в Киеве и области Укрзализныця не будет ограничивать посадку и высадку пассажиров. Такие эпидемиологические мероприятия ввели в других регионах Украины.

Государственная комиссия, которая принимает решение по карантину не устанавливала такие ограничения в столице и области. Поэтому, "Укрзализныця" во время локдауна с 20 марта по 9 апреля будет работать в обычном режиме, но с соблюдением других правил – маски, дистанция и тому подобное.

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Другие регионы

Впрочем, в других регионах, которіе также как и Киев попали в "красную" зону, таки введут таки ограничения. Речь идет о Ивано-Франковской, Черновицкой, Житомирской и Закарпатской областях.

Продажа билетов в этих направлениях, а также посадка-высадка будут разрешены, как только эпидемиологическая ситуация позволит Минздраву исключить регионы из перечня "красных зон",

– говорится в сообщении УЗ.

Власть и "Укрзализныця" вводят специальные рейсы в указанных регионов.

Как будет работать общественный транспорт

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве не планируют останавливать общественный транспорт во время локдауна. Впрочем, будут контролировать чтобы в нем было свободными 50% посадочных мест.