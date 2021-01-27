В метрополитене столицы отказались от планов строительства станций "Быковня", "Лесничество" и "Старобориспольская". Их уже вычеркнули из проекта Генплана Киева.

Источник: фейсбук генплана Киева

От реализации проекта 3 ранее запланированных станций метрополитена решили отказаться из-за якобы отсутствия на них достаточного потока пассажиров.

Смотрите также В Киеве впервые в Украине установили новые дорожные знаки: фото

Жители Быковни, которым обещают метро много лет, останутся без подземки. Хотя несколько лет назад там появилось немало новых многоквартирных домов.

Будут строить две ветки метро

Глобальные планы развития метрополитена все же остаются амбициозными. За 7 следующих лет в подземке хотят:

развивать проект строительства Оболонско-Теремковской линии до улицы Дмитрия Луценко;

начать строительство новой Подольско-Выгуровской ветки метро, которая соединит улицу Братиславскую в Деснянском районе Киева и аэропорт "Жуляны".

Уже несколько лет идет масштабное строительство метро на Виноградарь. Новые станции метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" должны открыть в декабре 2021.