Жители столицы возмутились ситуацией, когда на Троещине тело умершего мужчины пролежало посреди улицы более часа. Мимо накрытого тела ходили дети и матери с колясками. Тот факт, что труп с улицы Бальзака не убирали достаточно долгое время, возмутил местных жителей.
Смотрите также Из-за сломанных тормозов: в центре Киева девушка должна была прыгать из самоката Bolt
Свидетели инцидента говорят, что медики не установили признаков насильственной смерти. Поэтому полицейские вызвали санитаров и уехали с места инцидента.
Киев обслуживают только две бригады
- Как отметили в полиции Киева, на центральной улице Троещины внезапно умер мужчина 1952 года рождения. Забрать тело должна была санитарная бригада, которая долго не могла добраться до места происшествия.
- На место приехали родственники мужчины, которым пришлось долго наблюдать за ужасной картиной в ожидании.
Правоохранители объясняют подобное тем, что на весь многомиллионный Киев работают 1 или 2 автомобиля, которые перевозят покойников, которые внезапно умерли. Санитары физически не успевают забирать тела и нередко стоят в пробках.
В случае со смертью на Троещине правоохранители вызвали санитаров сразу, но на тот момент они не доехали на Левый берег. К сожалению, такое часто случается, когда лежит накрытое тело, а люди вынуждены проходить мимо и смотреть на него,
– отметили в полиции.