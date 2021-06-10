Жители столицы возмутились ситуацией, когда на Троещине тело умершего мужчины пролежало посреди улицы более часа. Мимо накрытого тела ходили дети и матери с колясками. Тот факт, что труп с улицы Бальзака не убирали достаточно долгое время, возмутил местных жителей.

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Свидетели инцидента говорят, что медики не установили признаков насильственной смерти. Поэтому полицейские вызвали санитаров и уехали с места инцидента.

Киев обслуживают только две бригады

Как отметили в полиции Киева, на центральной улице Троещины внезапно умер мужчина 1952 года рождения. Забрать тело должна была санитарная бригада, которая долго не могла добраться до места происшествия.

На место приехали родственники мужчины, которым пришлось долго наблюдать за ужасной картиной в ожидании.

Правоохранители объясняют подобное тем, что на весь многомиллионный Киев работают 1 или 2 автомобиля, которые перевозят покойников, которые внезапно умерли. Санитары физически не успевают забирать тела и нередко стоят в пробках.

В случае со смертью на Троещине правоохранители вызвали санитаров сразу, но на тот момент они не доехали на Левый берег. К сожалению, такое часто случается, когда лежит накрытое тело, а люди вынуждены проходить мимо и смотреть на него,

– отметили в полиции.