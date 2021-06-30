Как отметили коммунальщики, из-за ухудшения качества воды по состоянию на 30 июня в Киеве временно не рекомендуют купаться на 5 пляжах. Связывают это с жарой. Сейчас специалисты проводят дополнительное обследование воды.
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Представители КГГА утверждают, что статус пляжей можно увидеть на флагах, которые размещены на каждом из них. Красный флаг означает, что купаться запрещено. Желтый – не рекомендовано. Зеленый означает, что находиться в воде можно без каких-либо ограничений.
На каких пляжах Киева нельзя купаться
Согласно выводам экспертов, химический состав воды не позволяет купаться на пляжах:
- "Радуга";
- "Тельбин";
- "Вербный";
- "Пуща-Водица";
- "Троещина".
Вода на других муниципальных пляжах соответствует нормам.
На каких пляжах можно купаться
Представители власти разрешают купание на пляжах:
- "Молодежный";
- "Венеция";
- "Черторой";
- "Пригородная Слободка";
- "Золотой";
- "Детский";
- "Радуга";
- "Центральный";
- "Галерная".
Всего на пляжах Киева обустроили 26 спасательных постов. На них дежурят около 150 лайфгардов "Пляжного патруля", которые осуществляют постоянное наблюдение за водой.