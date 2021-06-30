Как отметили коммунальщики, из-за ухудшения качества воды по состоянию на 30 июня в Киеве временно не рекомендуют купаться на 5 пляжах. Связывают это с жарой. Сейчас специалисты проводят дополнительное обследование воды.

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Представители КГГА утверждают, что статус пляжей можно увидеть на флагах, которые размещены на каждом из них. Красный флаг означает, что купаться запрещено. Желтый – не рекомендовано. Зеленый означает, что находиться в воде можно без каких-либо ограничений.

На каких пляжах Киева нельзя купаться

Согласно выводам экспертов, химический состав воды не позволяет купаться на пляжах:

"Радуга";

"Тельбин";

"Вербный";

"Пуща-Водица";

"Троещина".

Вода на других муниципальных пляжах соответствует нормам.

На каких пляжах можно купаться

Представители власти разрешают купание на пляжах:

"Молодежный";

"Венеция";

"Черторой";

"Пригородная Слободка";

"Золотой";

"Детский";

"Радуга";

"Центральный";

"Галерная".

Всего на пляжах Киева обустроили 26 спасательных постов. На них дежурят около 150 лайфгардов "Пляжного патруля", которые осуществляют постоянное наблюдение за водой.