В Киеве не планируют позволять заведениям питания открывать летние площадки, пока действует жесткий карантин. Еду из ресторана можно поесть дома – воспользовавшись службами доставки.

Также разрешено продавать блюда на вынос. Поэтому, несмотря на теплую погоду в столице, посидеть на летних площадках пока нельзя.

Читайте также Осталось 13 детей: в Киеве от COVID-19 умерли супруги переселенцев – фото

Об этом сообщил председатель Госпродпотребслужбы Киева Олег Рубан. По его словам, этот вопрос пока не рассматривается вообще.

О ситуации с коронавирусом в Киеве

Напомним, что Киев пока оказался в "красной" зоне карантина – местная власть готовится его еще и усилить, ведь в столице фиксируют большое количество новых заражений ковидом.

По состоянию на 30 марта лишь за одни сутки заболело более 1 400 человек. За день до этого цифра была в три раза меньше – 402 случая.

Киев планирует закрыть школы и садики, а также остановить движение общественного транспорта. Уже отменили проведение традиционных весенних ярмарок.



Что запрещено в разных зонах карантина / Инфографика 24 канала