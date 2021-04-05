В КГГА решили не отключать централизованное отопление в городе из-за прогнозов об ухудшении погодных условий. Также чиновники приняли во внимание, что из-за локдауна многие жители Киева работают дома.

Представители местных властей отметили, что окончание отопительного сезона отложили из-за похолодания, которое надвигается на столицу в ближайшие дни. Вместо плюсовой температуры жителей столицы ожидают даже морозы.

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Отсрочат на несколько дней включение отопления и из-за того, что среднесуточная температура воздуха будет сохраняться ниже отметки +8 градусов.

Возможен снег

Согласно прогнозам синоптиков, ночью в среду в Киеве температура воздуха опустится до -1 градуса. Также киевлян ожидает снегопад.

В четверг в ночное время столбики термометров будут показывать 0 градусов.

Прогнозы синоптиков дают основания начать отключение тепла в столице с 10 апреля. Также обращаем внимание, что любая домовая община может отключиться от отопления путем принятия решения на общедомовых собраниях и подать соответствующий протокол теплоснабжающей компании, – подчеркнули в КГГА.

Чиновники отметили, что детские сады и школы, а также больницы будут отключаться от теплоснабжения только по заявкам руководителей учреждений.

Решение об отключении тепла в Киеве примут, когда среднесуточная температура поднимется выше +8 градусов в течение 3 дней.