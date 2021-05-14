Поддержать Израиль решила компания Dronarium. Это они запустили огромный флаг еврейского государства.

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Если сегодня вы видели 40-метровый флаг Израиля, который вместе с дроном летал по центру Киева – знайте, сегодня День, когда в 1948 году было создано государство Израиль. Dronarium приветствовал дружественную нам страну этим воздушным перфомансом,

– пояснили в компании.

Также там подчеркнули, что поддерживают Израиль: "Мы верим, что флаги и уверенность в своей правоте сильнее ракет, а независимость сильнее обстоятельств, которые ей угрожают".

В Киеве в небе летал 40-ка метровый флаг Израиля: видео

Ранее Dronarium запускал в небе над украинской столицей бело-красный флаг Беларуси – в знак поддержки протестующих в Минске и других регионах в этой стране. Также компания сделала это с флагом крымских татар.

Конфликт в Израиле

Напомним, что на Ближнем Востоке снова не спокойно. Многолетний конфликт между Израилем и Палестиной (частично признанное государство), набирает новые обороты.

10 мая с территории палестинцев Сектора Газы в сторону Израиля вылетели ракеты. По разным данным, их было от 7 до 10.

Армия обороны Израиля нанесла ответные удары. Есть погибшие.

Позиция Украины

Украинская сторона осудила ракетные удары по Израилю и признала право государства на самооборону, одновременно МИД Украины призвал все стороны воздержаться от эскалации насилия.

Ранее украинские дипломаты подчеркивали, что наша страна выступает за мирное сосуществование Израиля и Палестины.