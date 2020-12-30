Зеленой краской облили памятник погибшим в российско-украинской войне, который установлен вблизи от станции метро "Берестейская" в Киеве. Последствия вандализма обнаружили коммунальщики утром 30 декабря.

Об инциденте сообщили в пресс-службе предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы. Сейчас коммунальщики уже отчистили монумент от краски.

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На месте происшествия работают следователи.

Накажут, если найдут

По факту инцидента полицейские должны открыть уголовное производство по статье о надругательстве над памятником, сооруженным в память бойцов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России.



Коммунальщики быстро отреагировали на поругание памятнику / Фото КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева

В Уголовном кодексе за совершение такого преступления предусмотрены от 3 до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на такой же срок. Коммунальщики быстро отреагировали на поругание памятнику / Фото КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района КиеваВ Уголовном кодексе за совершение такого преступления предусмотрены от 3 до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на такой же срок.



Памятник уже отчистили / Фото КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева

Впрочем, найти вандалов, если они не попали на камеры видеонаблюдения, может быть довольно сложной задачей для полицейских.

Осквернение памятников воинам АТО, а также могил военных – преступление, к которому нередко прибегают люди симпатизирующие России, проживающие на свободной от оккупантов территории.