В Киеве неизвестные осквернили памятник воинам АТО: фото
Зеленой краской облили памятник погибшим в российско-украинской войне, который установлен вблизи от станции метро "Берестейская" в Киеве. Последствия вандализма обнаружили коммунальщики утром 30 декабря.
Об инциденте сообщили в пресс-службе предприятия по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района столицы. Сейчас коммунальщики уже отчистили монумент от краски.
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На месте происшествия работают следователи.
Накажут, если найдут
По факту инцидента полицейские должны открыть уголовное производство по статье о надругательстве над памятником, сооруженным в память бойцов, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины во время вооруженной агрессии России.
Коммунальщики быстро отреагировали на поругание памятнику / Фото КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева
В Уголовном кодексе за совершение такого преступления предусмотрены от 3 до 5 лет ограничения свободы или ее лишение на такой же срок.
Памятник уже отчистили / Фото КП по содержанию зеленых насаждений Шевченковского района Киева
Впрочем, найти вандалов, если они не попали на камеры видеонаблюдения, может быть довольно сложной задачей для полицейских.
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