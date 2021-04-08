"Локдаун для л*хов": в Киеве несмотря на карантин на набережной запускают салюты
В Киеве, несмотря на локдаун и запрет развлекательных мероприятий и работы ресторанов, заметили салюты на набережной. Вероятно, их запускали во время закрытых вечеринок.
Источник:24 канал
Всем известно, что возле Днепра расположено немало ресторанов и кафе. Именно там и были замечены салюты 6 апреля.
Тем временем В Киеве больных коронавирусом уже будут класть в родильных домах и детских больницах
Локдаун не для реальных пацанов
Видео обнародовали в фейсбук-сообществе "Наш дом – Березняки". Автор поста пишет: "Шел второй день локдауна. Люди выживали как могли".
Автор видео за кадром комментирует, что "локдаун для лохов, а для реальных пацанов – и фейерверк и работающий кабак".
В Киеве несмотря на карантин на набережной запускают салюты: смотрите видео
Комментарии и предположения
В комментариях люди шутят, что это таксисты устроили корпоратив. Другие же отмечают, что подобные вечеринки с салютами происходят через день.
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