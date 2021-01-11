Несмотря на карантинные ограничения, которыми Кабмин запретил работу продуктовых ярмарок, с 12 по 17 января во всех районах Киева их все же будут проводить.

О намерениях провести традиционные сезонные ярмарки, где будут торговать сельскохозяйственной продукцией, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА. Смотрите также Праздники закончились: в Киеве начали демонтировать главную елку страны – видео Почему ярмарки будут проводиться несмотря на запрет правительства и постановление КГГА, не понятно. Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки 12 января: в Дарницком районе – улица Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе улица Ивана Микитенко, 21-27;

в Подольском районе улица Юрковская, 25;

в Святошинском районе – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4; 13 января: в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);

в Дарницком районе – улицы Анны Ахматовой, 31;

в Днепровском районе – проспект Соборности, 2-20;

в Печерском районе – улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);

в Подольском районе – проспект Правды, 5-11;

в Святошинском районе – улица Подлесная, 8; 14 января: в Голосеевском районе – улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);

в Дарницком районе – улица Евгения Харченко, 41-47;

в Днепровском районе – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;

в Печерском районе – улица Генерала Алмазова, 6;

в Подольском районе – улица Юрковская, 25;

в Святошинском районе – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;

в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1; 15 января: в Голосеевском районе – проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25-53;

в Дарницком районе – улица Анны Ахматовой, 31;

в Деснянском районе – улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);

в Днепровском районе – улица Гродненская, 1/35-17А, улица Алматинская, 64-74;

в Печерском районе – переулок Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;

в Святошинском районе – улица Подлесная, 8;

в Соломенском районе – улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), улица Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);

в Шевченковском районе – улица Рижская, 1, улица Ружинская, 16-18 (возле сквера), улица Деревлянская, 16-20, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и улица Богдана Хмельницкого, 94; 16 января: в Оболонском районе – улица Иорданская, 1-9; 17 января: в Днепровском районе – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);

в Святошинском районе – улица Семашко, 10.