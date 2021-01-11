В Киеве несмотря на запрет проведут продуктовые ярмарки
В Киеве будут проводить ярмарки / kievvlast.com.ua/
Несмотря на карантинные ограничения, которыми Кабмин запретил работу продуктовых ярмарок, с 12 по 17 января во всех районах Киева их все же будут проводить.
О намерениях провести традиционные сезонные ярмарки, где будут торговать сельскохозяйственной продукцией, сообщили в Департаменте промышленности и развития предпринимательства КГГА.
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Почему ярмарки будут проводиться несмотря на запрет правительства и постановление КГГА, не понятно.
Где в Киеве пройдут продуктовые ярмарки
12 января:
- в Дарницком районе – улица Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе улица Ивана Микитенко, 21-27;
- в Подольском районе улица Юрковская, 25;
- в Святошинском районе – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4;
13 января:
- в Голосеевском районе – Стратегическое шоссе (в пределах проспекта Науки и улицы Малокитаевской);
- в Дарницком районе – улицы Анны Ахматовой, 31;
- в Днепровском районе – проспект Соборности, 2-20;
- в Печерском районе – улица Большая Васильковская (в пределах улиц Ежи Гедройца и Ковпака);
- в Подольском районе – проспект Правды, 5-11;
- в Святошинском районе – улица Подлесная, 8;
14 января:
- в Голосеевском районе – улица Ломоносова (в пределах улиц Михаила Стельмаха и Маричанской), улица Ковпака (в пределах улиц Большой Васильковской и Антоновича);
- в Дарницком районе – улица Евгения Харченко, 41-47;
- в Днепровском районе – бульвар Перова, 8-10, проспект Романа Шухевича, 12-А;
- в Печерском районе – улица Генерала Алмазова, 6;
- в Подольском районе – улица Юрковская, 25;
- в Святошинском районе – улица Гната Юры, 5, на пересечении проспекта Победы, 73/1 и улицы Кулибина;
- в Шевченковском районе – улица Багговутовская, 1;
15 января:
- в Голосеевском районе – проспект Голосеевский, 116, проспект Академика Глушкова, 25-53;
- в Дарницком районе – улица Анны Ахматовой, 31;
- в Деснянском районе – улица Шолом-Алейхема (в пределах улиц Милютенко и Кубанской Украины);
- в Днепровском районе – улица Гродненская, 1/35-17А, улица Алматинская, 64-74;
- в Печерском районе – переулок Виноградный, 4-6, пересечение улиц Леонида Первомайского и Мечникова;
- в Святошинском районе – улица Подлесная, 8;
- в Соломенском районе – улица Филиппа Козицкого (в пределах улиц Ереванской и Уманской), улица Керченская (в пределах улиц Донецкой и Мартиросяна);
- в Шевченковском районе – улица Рижская, 1, улица Ружинская, 16-18 (возле сквера), улица Деревлянская, 16-20, улица Бульварно-Кудрявская, 2-4, межуличный проезд возле сквера в границах улиц Олеся Гончара, 65-А и улица Богдана Хмельницкого, 94;
16 января:
- в Оболонском районе – улица Иорданская, 1-9;
17 января:
- в Днепровском районе – улица Сулеймана Стальского (в пределах улиц Радужной и Старосельской);
- в Святошинском районе – улица Семашко, 10.
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