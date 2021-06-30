В Киеве нетрезвый мужчина похитил Lincoln и въехал на нем в Audi

Ночью на Соломенской улице правоохранители задержали очень нетрезвого молодого человека, который якобы угнал машину и совершил ДТП. Мужчине грозит немалый штраф и от 3 до 5 лет заключения.

Вызов о вероятном угоне машины патрульные получили от жителей дома на Соломенской улице. Заявители рассказали, что увидели подозрительного и нетрезвого мужчину, который пытается попасть в салон старенького, но элитного Lincoln.

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Правоохранители выяснили, что злоумышленнику удалось попасть внутрь машины и даже завести ее.

1,96 промилле на драгере

После того, как мужчина начал ехать, он почти сразу совершил аварию – влетел в припаркованную Audi.

Сразу после столкновения молодой человек выбежал из машины и скрылся. Его нашли неподалеку от места преступления.

После задержания злоумышленник объяснил правоохранителям, что Lincoln ему не принадлежит, а машину смог завести обломком ключа, который был в замке.

В угоне машины и совершении ДТП мужчина признался.



Злоумышленника задержали неподалеку от места ДТП / Фото Патрульной полиции Киева

Правоохранители проверили злоумышленника на драгере, который показал 1,96 промилле алкоголя. В отношении него составили административные протоколы о пребывании за рулем в нетрезвом виде и в совершении ДТП. За это ему грозит более 17 тысяч гривен штрафа и лишение прав на год.

Впоследствии патрульные передали задержанного следователям, которые и задокументировали факт угона машины.