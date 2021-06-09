Возможно, пьяный: в Киеве медицинская машина едва не влетела в легковушку и врезалась в дерево

Машина медицинской помощи попала в ДТП 9 июня во Святошинском районе Киева. Свидетели аварии утверждают, что водитель легковушки находился в состоянии алкогольного опьянения.

Очевидцы говорят, что машина Geely медицинской помощи ехала навстречу другой машине. Чтобы избежать столкновения, водителю служебного транспорта пришлось резко вывернуть рулем. Это и привело к ДТП.

Смотрите также В ДТП погибли супруги-"свободовцы" из Кропивницкого и их маленький ребенок

"Китаец" влетел в дерево. По предварительным данным, в результате аварии никто не пострадал.

Что известно об аварии с участием машины медицинской помощи Киева

Прохожие и водители, которые находились на месте происшествия во время аварии, увидели, что водитель Geely едва не спровоцировал ДТП с другим автомобилем и только чудом машины не столкнулись.

Также уже после удара в дерево из "китайца" якобы выбежала пассажирка, которая является медицинским работником. Она убежала.

Кроме повреждений, образовавшихся в результате аварии на легковушке медицинской помощи увидели следы других аварий, которые, вероятно, произошли сегодня.

Водитель Geely адекватно объяснить ситуацию и причины аварии не смог. Он путал слова и, судя по всему, действительно находился в состоянии алкогольного опьянения.

Работали ли на месте ДТП патрульные полицейские, пока неизвестно.

Смотрите видео с участием водителя медицинской помощи, попавшего в ДТП в Киеве:

Машины медицинской помощи в Киеве принадлежат коммунальным медицинским заведениям столицы. С помощью легковушек медики из клинико-диагностических центров могут добираться к пациентам, которым трудно передвигаться.