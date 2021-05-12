На месте происшествия работают спасатели и полицейские. Правоохранители выясняют все обстоятельства ДТП и должны установить степень вины водителя грузовика.
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По предварительным данным, мужчина, управлявший бетономешалкой, находится в состоянии достаточно сильного алкогольного опьянения.
Что известно о ДТП с опрокидыванием бетоносмесителя в Киеве
- ДТП произошло на крайне оживленном участке дороги на проспекте Любомира Гузара около 7:00. Из-за аварии очень серьезно ухудшилась транспортная ситуация на всей Борщаговке.
- Прибывшие на место происшествия, предложили водителю пройти проверку на драгере. Прибор показал 1,44 промилле алкоголя в его крови.
- Сейчас бойцы ГСЧС поливают дорогу, где лежит бетоносмеситель, водой.
Смотрите видео с места ДТП с участием бетономешалки в Киеве:
В результате ДТП никто не пострадал. Однако даже после оформления админпротоколов и сбора информации с места аварии полицейские не могут разблокировать движение. Самая главная проблема – перевернуть бетоносмеситель и поставить его на колеса. Сейчас спасатели и коммунальщики пытаются решить эту проблему и ищут кран, который сможет поднять вес в 40 тонн.
Смотрите видео аварии с участием бетономешалки в Киеве: