Эпическая авария произошла ночью 4 декабря на проспекте Леся Курбаса. На пустой дороге водитель не справилась с управлением и влетела в ограду недостроя.

Правоохранители, работавшие на месте происшествия, выяснили, что за рулем женщина была не совсем трезвая. Об этом сообщили в патрульной полиции Киева.

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В результате столкновения никто из людей не пострадал. А вот машина получила серьезные повреждения.

0,55 промилле

Когда патрульные прибыли на вызов по поводу аварии, они увидели, что водитель иномарки имеет признаки опьянения. Пройти осмотр на драгере она не отказалась. Алкотестер показал, что перед ДТП женщина употребляла. Показатель в 0,55 промилле свидетельствует о том, что количество спирта в ее крови более чем вдвое превышало допустимую норму.

Руководила без прав

Полицейские составили в отношении водителя три протокола – из-за управления транспортом в состоянии опьянения, нарушение правил дорожного движения, повлекшее ДТП, а также за вождение без прав.

Смотрите видео ДТП с участием нетрезвого водителя Mercedes в Киеве: