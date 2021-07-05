Каким-то чудом все водители сумели обойти неуправляемую машину. Однако Volkswagen все же попал в ДТП и остановился после удара о забор.

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По данным патрульных полицейских, водитель "немца" не поставил машину на стояночный тормоз.

Пешеходов ничего не расстроило

Судя по видео инцидента, которое сняли камеры видеонаблюдения, водитель Volkswagen вышел из машины, включив аварийный сигнал.

Когда же машина начала скатываться, микроавтобус сразу стал причиной многих аварийных ситуаций.

Нескольким водителям чудом удалось избежать столкновения. Однако ни на странные маневры других машин, ни на Volkswagen, который двигался "против шерсти" с аварийкой, не реагировали пешеходы. Люди продолжали переходить дорогу непосредственно перед неуправляемой машиной, будто ничего не произошло.

По невероятному стечению обстоятельств с Volkswagen не столкнулась ни одна машина.

В отношении водителя машины, которая уехала, правоохранители составили протокол о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП. Мужчине грозит 340 гривен штрафа.

Смотрите видео эпического ДТП с неуправляемой машиной в Киеве:

Полицейские отметили, что на спусках и подъемах, где не указан способ парковки машин, машины надо ставить под углом к краю проезжей части во избежание возможности их самопроизвольного движения.