В Киеве неуправляемый микроавтобус чудом проехал оживленный перекресток и влетел в забор: видео
Источник:патрульная полиция Киева
ЧП произошло в Голосеевском районе Киева днем 4 июля. Микроавтобус Volkswagen, водитель которого оставил транспортное средство, начал сам катиться на перекресток с очень оживленным движением.
Каким-то чудом все водители сумели обойти неуправляемую машину. Однако Volkswagen все же попал в ДТП и остановился после удара о забор.
Смотрите также В Кривом Роге патрульные влетели в 2 авто: пострадали несколько человек – фото
По данным патрульных полицейских, водитель "немца" не поставил машину на стояночный тормоз.
Пешеходов ничего не расстроило
- Судя по видео инцидента, которое сняли камеры видеонаблюдения, водитель Volkswagen вышел из машины, включив аварийный сигнал.
- Когда же машина начала скатываться, микроавтобус сразу стал причиной многих аварийных ситуаций.
- Нескольким водителям чудом удалось избежать столкновения. Однако ни на странные маневры других машин, ни на Volkswagen, который двигался "против шерсти" с аварийкой, не реагировали пешеходы. Люди продолжали переходить дорогу непосредственно перед неуправляемой машиной, будто ничего не произошло.
- По невероятному стечению обстоятельств с Volkswagen не столкнулась ни одна машина.
В отношении водителя машины, которая уехала, правоохранители составили протокол о нарушении правил дорожного движения, что привело к ДТП. Мужчине грозит 340 гривен штрафа.
Смотрите видео эпического ДТП с неуправляемой машиной в Киеве:Полицейские отметили, что на спусках и подъемах, где не указан способ парковки машин, машины надо ставить под углом к краю проезжей части во избежание возможности их самопроизвольного движения.