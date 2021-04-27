Сокрушительное ДТП с пострадавшими случилось утром 26 апреля на Броварском проспекте в Киеве. Владелец ВАЗ потерял сознание, из-за чего машина выехала на полосу для встречного движения. После этого столкнулась с другой легковушкой, но уже марки Volkswagen.

Как выяснили патрульные, которые первыми прибыли на место инцидента, рулевой ВАЗ двигался в крайней левой полосе в направлении Броваров. Когда же он потерял сознание, машина вылетела за пределы проезжей части с другой стороны дороги.

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В результате ДТП пострадал сам водитель ВАЗ, а владелец Volkswagen, в которого влетела легковушка, травм не получил.

Что известно об аварии на Броварском проспекте в Киеве

Инспекторы патрульной полиции, выяснив, что в ДТП есть пострадавшие, вызвали медиков скорой и следственно-оперативную группу.

Владельца ВАЗ госпитализировали в больницу.

По факту аварии с пострадавшими правоохранители должны были открыть уголовное производство о нарушении правил дорожного движения.

Момент ДТП попал на камеры видеонаблюдения. На записи видно, как ВАЗ начинает выезжать на встречку, после чего некоторые водители избегают столкновения с ним. Владелец Volkswagen сделать этого не сумел. После удара "немца" развернуло, а машину российского производства отбросило за пределы проезжей части.

Уважаемые водители! Помните, управлять транспортным средством в болезненном состоянии, в состоянии утомления, а также находясь под воздействием лекарственных препаратов, строго запрещено,

– подчеркнули в патрульной полиции.

Смотрите видео аварии с участием неуправляемой машины на Броварском проспекте: