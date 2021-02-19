В Киеве у нидерландского дипломата украли велосипед
В Киеве у нидерландского дипломата украли велосипед / Фейсбук Лодевейка Смура
В центре Киева у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине украли велосипед. Дипломат заявил о досадном инциденте в полицию.
Источник:фейсбук Лодевейка Смура
О краже сообщил первый секретарь посольства Лодевейк Смур.
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У дипломата в Киеве украли велосипед
В последний раз велосипед нидерландского дипломата видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник, 15 февраля.
Все, кто это видел (кражу – 24 канал), сообщите мне,
– написал Смур.
В комментариях к своему посту дипломат отметил, что его коллега уже подал заявление в полицию.
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