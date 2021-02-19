В центре Киева у сотрудника Посольства Нидерландов в Украине украли велосипед. Дипломат заявил о досадном инциденте в полицию.

О краже сообщил первый секретарь посольства Лодевейк Смур.

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У дипломата в Киеве украли велосипед

В последний раз велосипед нидерландского дипломата видели перед Национальным антикоррупционным бюро в понедельник, 15 февраля.

Все, кто это видел (кражу – 24 канал), сообщите мне,

– написал Смур.

В комментариях к своему посту дипломат отметил, что его коллега уже подал заявление в полицию.

Обратите внимание! Ранее Лодевейк Смур рассказал, что каждый день ездит на работу на велосипеде. Даже снежная метель не портит настроение иностранцу, он остается верен выбранному виду транспорта при любой погоде.