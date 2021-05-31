В Киеве ночью прогремел взрыв: мужчину госпитализировали

31 мая 2021 , 06:26
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Источник:

Нацполиция

Инцидент произошел в ночь на 31 мая. В доме в Шевченковском районе столицы прогремел взрыв. Мужчина пострадал – его госпитализировали.

На место выехали правоохранители, взрывотехники и врачи. В полиции решают вопрос о квалификации этого события.

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Что известно о взрыве

  • Инцидент произошел на улице Зоологической.
  • О взрыве сообщили жильцы дома.
  • На месте выяснили, что пострадал 43-летний мужчина.
  • У пострадавшего дома в руках сдетонировал взрывоопасный предмет.
  • Ему оказали первую медицинскую помощь и доставили в больницу.
  • Сейчас правоохранители выясняют причину взрыва.
Обратите внимание! В жилом доме в Киеве на улице Вернадского 15 мая прогремел взрыв. Спасатели установили, что это был хлопок газа. У владельца квартиры ожоги.
Автор: Вікторія Андрєєва