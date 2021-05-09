Оказалось, что запустили их люди. Это были спутники Starlink, которых на низкой околоземной орбите Земли уже около 1 300 штук.

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Парад загадочных огней

Спутники над Киевом увидели примерно в 22:40. Видео обнародовали в соцсетях.

Это очень странно. Звезды летят одна за другой, минуты две,

– отмечают шокированные очевидцы.

НЛО в Киеве: смотрите видео

Спутники Маска

Явление очень удивило украинцев, однако оказалось, что в ночном небе двигались спутники, запущенные компанией SpaceX Илона Маска.

В этом году компания планирует запустить еще 60 новых спутников.

Цель этих спутников – образование системы связи, которая позволит пользоваться высокоскоростным интернетом в отдаленных углах нашей планеты.