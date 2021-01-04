В Киеве продолжают фиксировать температурные рекорды – на Новый год 31 декабря в столице было +7,4. Такая теплая температура в столице впервые зафиксирована за 140 лет.

Такие данные наблюдений сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского. Последний рекорд для этого дня был зафиксирован в 1925 году.

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По мнению метеорологов климатическая норма превышена на 10,2°С, что соответствует погоде середины октября.

Максимальная температура после полудня в столице поднялась до +8,4°С, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1925 года на 0,2°С.

В первый день Нового 2021 года зафиксировали новый рекорд

1 января в Киеве было зафиксировано превышение всех трех суточных показателей температуры. Минимальная температура воздуха не опустилась ниже +4,4°С, что на 2,1°С выше температуры для этого дня 1936 года.

Среднесуточная температура составила +5,9°С, что на 1,8°С выше рекордных значений температуры 1902 и 2007 годов. Максимальная температура поднялась до +8,5°С, превысив предыдущее рекордное значение 1973 года на 1,1°С.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве в конце 2020 года обновлено несколько температурных рекордов. Синоптики фиксировали максимальные температуры за 140 лет наблюдений.