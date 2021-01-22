"Киевводоканал" планирует внедрить новую систему озонирования вентиляции на канализационных насосных станциях, которые расположены по всему городу. Хотят избавиться от неприятных запахов.

Пресс-служба "Киевводоканала" сообщает, что на станции "Воскресенская" уже установили такую новую систему. Именно она является одной из крупнейших и наиболее проблемных в Киеве и обеспечивает водоотведение с Троещины, Выгуровщины, Воскресенки, Лесного и села Зазимье.

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Почему так воняет

Распространение запахов на этой станции значительно усиливается еще и из-за того, что на ней расположен пункт приема жидких бытовых отходов от ассенизаторских машин. Кроме того, она расположена на территории парка "Победа" и достаточно близко к жилой застройке. От нее распространялся неприятный запах.

В 2021 году технологию озонирования столичные водопоставщики планируют внедрить на КНС "Мышеловка".

Возникновения проблемы запахов "Киевводоканал" объясняет тем, что за последние 20 лет водопотребление и водоотвод в Киеве уменьшились почти в 2,5 раза.

Проблему обещают решить

Из-за этого сточные воды становятся все более концентрированными, поэтому и неприятного запаха на канализационных системах, канализационных насосных станциях, становилось все больше. Но теперь проблема неприятных запахов постепенно будет решаться.