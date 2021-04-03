В Киеве обещают штрафовать за нарушение карантина в офисах
Киевских работодателей предупредили о штрафах за нарушение карантина. Все потому, что несмотря на локдаун, большинство офисных коллективов до сих пор работают в помещении в полном объеме.
Источник:24 канал
На прошлой неделе в Киеве проверили работу коллективов в государственных и частных учреждениях. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.
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Какие штрафы будут
По словам Рубана, карантин нарушают в большинстве офисов. Он рассказал, что при проверке 85% коллективов работали в полном объеме. Кроме того, в помещениях не соблюдали дистанцию и режим ношения масок.
Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен,
– отметил чиновник.
Рубан добавил, если будут выявлять нарушения, на место будут отправлять правоохранителей.
Локдаун в Киеве: что известно
- В Киеве – сложная ситуация с коронавирусом, поэтому с 20 марта в столице ввели локдаун. В частности, закрыли торговые центры и развлекательные заведения, отменили массовые мероприятия.
- Затем столица попала в красную зону.
- С 5 апреля карантин усилят еще больше: закроют школы, детсады, а общественный транспорт будет перевозить людей по спецпропускам.
- Кстати, за сутки 2 апреля в Киеве обнаружили 1164 новых случаев коронавируса.
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