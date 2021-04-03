Киевских работодателей предупредили о штрафах за нарушение карантина. Все потому, что несмотря на локдаун, большинство офисных коллективов до сих пор работают в помещении в полном объеме.

На прошлой неделе в Киеве проверили работу коллективов в государственных и частных учреждениях. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы Киева Олег Рубан в эфире одного из украинских телеканалов.

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Какие штрафы будут

По словам Рубана, карантин нарушают в большинстве офисов. Он рассказал, что при проверке 85% коллективов работали в полном объеме. Кроме того, в помещениях не соблюдали дистанцию и режим ношения масок.

Поэтому мы будем штрафовать таких работодателей минимум на 34 тысячи гривен,

– отметил чиновник.

Рубан добавил, если будут выявлять нарушения, на место будут отправлять правоохранителей.

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