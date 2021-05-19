По словам Белоцерковца, сейчас в профильном комитете Киевсовета размышляют, как решить проблему так, чтобы и перевозчикам было выгодно и для киевлян цена не была заоблачной. Но проезда более 20 гривен не будет, заверил депутат.

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По "20" не будет

Сейчас коммунальные перевозчики работают в минус, сообщил депутат, а из столичной казны приходится компенсировать миллиардные убытки.

Прежде всего должна быть простая и удобная формула для всех. Если цена за топливо, электроэнергию растет, то и увеличивается проезд ... ни 25 гривен, ни 20 не будет. Сейчас идет дискуссия, какой может быть тариф,

– заявил Белоцерковец.

Также он добавил, что пока окончательного решения нет.

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Напомним, на прошлой неделе работники “Киевпастранса” и “Киевского метрополитена” приходили митинговать под здание КГГА, требуя повысить стоимость проезда. В метрополитене заявили, что себестоимость одной поездки – 21 гривна 5 копеек. А вот наземный транспорт вообще должен брать 25 гривен с пассажира.

В ответ мэр Киева Виталий Кличко заявил, что себестоимость проезда в общественном транспорте столицы – 15 гривен.