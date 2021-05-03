По данным Украинского гидрометцентра, шквальные порывы ветра будут отвечать I уровню опасности. Из-за резких порывов ветра в городе могут падать деревья и рекламные конструкции.

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Поэтому в КГГА призвали жителей Киева быть внимательными и в случае необходимости обращаться к чрезвычайникам и медикам скорой.

Что надо делать во время сильного ветра

Специалисты рекомендуют:

закрыть окна домов и убрать с лоджий и балконов все предметы, которые могут выпасть;

не оставлять машины рядом с линиями электропередач и вблизи с большими деревьями. Особую опасность представляют собой тополя;

держаться подальше от рекламных конструкций, которые могут упасть;

в случае сильных порывов ветра лучше спрятаться в естественном укрытии или зайти в ближайшее помещение.

Также чиновники просят информировать коммунальщиков и работников ГСЧС о ветках или деревьях, которые упали.

В общем синоптики говорят, что в столице будет прохладно и солнечно. Температура воздуха прогреется до +13... +7 градусов.