В ГСЧС Украины со ссылкой на синоптиков Укргидрометцентра утверждают, что штормовое предупреждение будет действовать до конца 5 мая и в течение суток 6 мая. Порывы ветра могут достигать скорости 15 – 18 метров в секунду.

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Ухудшиться погодные условия могут примерно с 15:00 5 мая.

Как уберечься от опасности во время сильного ветра

Спасатели говорят, что для избежания травм в такую погоду стоит держаться как можно дальше от:

рекламных щитов;

линий электропередачи;

высоких деревьев;

конструкций зданий.

Если же кто-то из киевлян увидел, как ветер повалил деревья или какие-то большие конструкции, надо как можно скорее предупредить об инциденте коммунальщиков или работников ГСЧС.

В целом синоптики обещают в Киеве теплую и сухую погоду в течение 5 мая. Температура воздуха прогреется до +21 градусов днем и до +9 ночью.

6 мая утром будут идти дожди, а столбики термометров в течение суток будут показывать +16...+6 градусов.