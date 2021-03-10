В Киеве продолжается вакцинация от коронавируса. По состоянию на 9 марта в столице и области сделали почти 2000 прививок.

В частности за сутки вакцинированы 320 человек – 100 прививок сделали в Киеве, а остальные в области.

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Всего в столице вакцинировали 650 человек. В Киевской области с начала вакцинации препарат ввели уже 1309 украинцам.

Прививки в Украине

За сутки 9 марта в Украине привиты 4362 человека, с начала кампании вакцинации, с 24 февраля, – 23 480 граждан, все они получили пока что одну дозу вакцины из двух необходимых.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов говорил, что суточное количество прививок достигло 3 тысяч, но в планах было 10 тысяч уколов в сутки. Поэтому сегодня наблюдаем определенный рост темпов вакцинации.