Отныне люди, которые живут в собственных домах, будут платить 25 гривен и 38 копеек за кубометр. Цена включает поставку и отвод холодной воды.

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Какие будут тарифы

Подавляющее большинство других абонентов также будут платить по такому тарифу.



Тарифы на воду в Киеве / Скриншот сайта "Киевводоканала"

Тарифы начали действовать согласно Постановлению национальной комиссии от 16 декабря 2020 года.

Другие изменения в коммунальных услугах

Напомним, что киевляне с июля 2021 года будут получать счета с авансовым платежом за отопление. Граждане по желанию смогут оплатить отопление заранее, чтобы меньше платить зимой.