В Киеве власти обновили карту мест, где можно укрыться от чрезвычайных ситуаций. Речь идет о техногенных, природных катастрофах или войне.

В столице создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Руководители организаций и владельцы сооружений, которые входят в фонд, при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.

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Где можно укрыться от бедствия

в подземном пространстве метрополитена,

в подвальных помещениях жилых домов,

в подземных паркингах,

в других локациях, которые могут быть временным укрытием.

Онлайн-карта бомбоубежищ:

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