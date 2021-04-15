В Киеве обновили карту бомбоубежищ
В Киеве обновили онлайн-карту убежищ / 24 канал
В Киеве власти обновили карту мест, где можно укрыться от чрезвычайных ситуаций. Речь идет о техногенных, природных катастрофах или войне.
Источник:КГГА
В столице создали фонд защитных сооружений гражданской обороны. Руководители организаций и владельцы сооружений, которые входят в фонд, при необходимости обеспечат свободный доступ для укрытия.
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Где можно укрыться от бедствия
- в подземном пространстве метрополитена,
- в подвальных помещениях жилых домов,
- в подземных паркингах,
- в других локациях, которые могут быть временным укрытием.
Онлайн-карта бомбоубежищ:
Россия стягивает военных: основное
- Москва начала активно стягивать свои войска к границам Украины и на территорию оккупированного Крыма.
- По информации разведки Минобороны, до 20 апреля 2021 года государство-оккупант перебросит 110 тысяч военных.
- Кроме того, Россия активно работает на информационном фронте, распространяя фейки об обострении ситуации со стороны Киева.
- Евросоюз выразил Украине поддержку и обратился к России с требованием прекратить эскалацию конфликта.
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