В Киеве обновляют центральный автовокзал: почистили мозаику художников-модернистов

В Киеве на центральном автовокзале, что на Демеевской площади, 15 июня состоялась художественная акция Clean Day. Очистили мозаику от слоя пыли и грязи.

Сейчас это сделали только на втором и третьем этажах, поскольку на первом все еще продолжаются реставрационные работы. Обновление мозаик на первом этаже продлится до 18 июня.

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Мозаика художников-модернистов

С декабря 2020 года на автовокзале работало около сотни человек. Уже в июле восстановленную мозаику откроют для просмотра посетителям автовокзала.

Центральный автовокзал построен в 1957-1961 годах по проекту архитекторов Авраама Милецкого, Игоря Мельника и Эдуарда Бельского.

В 1960-1961 годах Ада Рыбачук и Владимир Мельниченко сделали для интерьеров вокзала мозаичные керамические панно.

На них изображены киевские пейзажи, столичные автотрассы, автомобили и автобусы.

Как обновляют вокзал

В 2020 году автовокзал продали компании "Бастион-групп". Новый владелец заявил о намерении модернизировать эти станции, работы начались с Центрального автовокзала в октябре 2020 года.

На первом этаже сделают маркет-зону и небольшой фудкорт, на втором будут кассы и большой фудкорт, на третьем обустроят отель.