Помощь от президента: ко Дню Независимости в Киеве отремонтируют Театральную площадь

В Киеве начали обновлять площадь возле оперного театра. Новый министр инфраструктуры Александр Курбаков заявил, что это делается в рамках благотворительной помощи.

Он сообщил, что работы выполняют самые большие дорожно-строительные компании Украины. Обновить площадь планируют до 24 августа.

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Курбаков пишет, что такой ремонт – это помощь от президента Киеву.

Большая стройка помогает Киеву подготовиться к празднованию 30-летия Независимости Украины. В рамках благотворительной помощи крупнейшие дорожно-строительные компании Украины начали ремонт Театральной площади,

– написал министр.

Не первый проект

Министр также сообщил, что это уже не первый подобный проект в столице – в прошлом году дорожники отремонтировали дорогу на территории "Охматдета", в этом году – на территории Киевского городского центра репродуктивной и перинатальной медицины.