В Киеве вспыхнул пожар на одном из мини-рынков Оболони. Это произошло вечером 28 февраля на улице Маршала Малиновского.

К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Пожарным уже удалось полностью потушить пожар.

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Подробности о пожаре

В ГСЧС сообщили, что вызов о возгорании поступил к ним в 22:03.

Уже в 22:53 пожар смогли локализовать, а в 23:16 – ликвидировать.

Горели 2 металлических торговых киоска.

Общая площадь возгорания достигала 50 квадратных метров.

В ликвдации пожара участвовали 13 пожарных.

На видео, опубликованном на фейсбук-странице "Киев Оперативный", виден пожар с разных ракурсов. А также, как на месте работают спасатели.

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