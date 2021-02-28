В Киеве на Оболони загорелся мини-рынок: видео
Пожар на Киевском мини-рынке 28 февраля / Скриншот из видео
В Киеве вспыхнул пожар на одном из мини-рынков Оболони. Это произошло вечером 28 февраля на улице Маршала Малиновского.
Источник:ГСЧС
К счастью, в результате возгорания никто не пострадал. Пожарным уже удалось полностью потушить пожар.
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Подробности о пожаре
- В ГСЧС сообщили, что вызов о возгорании поступил к ним в 22:03.
- Уже в 22:53 пожар смогли локализовать, а в 23:16 – ликвидировать.
- Горели 2 металлических торговых киоска.
- Общая площадь возгорания достигала 50 квадратных метров.
- В ликвдации пожара участвовали 13 пожарных.
На видео, опубликованном на фейсбук-странице "Киев Оперативный", виден пожар с разных ракурсов. А также, как на месте работают спасатели.
В Киеве вспыхнул пожар на рынке: смотрите видео
Другие пожары в Киеве и области
- Вечером 26 февраля загорелся дом в городе Васильков на Киевщине. Спасатели, прибывшие тушить огонь, обнаружили 2 погибших.
- А ранее, 23 февраля, возникли сразу 2 пожара. Сначала в ГСЧС поступило сообщение о возгорании в районе ДВРЗ.
- Впоследствии пожарные выехали на вызов к заводу "Квазар". Там загорелся склад, что недалеко от Куренёвки.
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