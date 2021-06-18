По словам свидетелей инцидента, эта многоэтажка еще недостроенная. На опубликованном фото можно увидеть, как мужчина сидит на верхушке башни и вроде фотографируется.

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"Говорят, что блогер контент снимает", – пишут в телеграм-канале.

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