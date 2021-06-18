В Киеве на Оболони мужчина забрался на сигнальную башню ради селфи

В Киеве неизвестный мужчина взобрался на сигнальную башню. Очевидцы инцидента отмечают, что он там делал селфи.

По словам свидетелей инцидента, эта многоэтажка еще недостроенная. На опубликованном фото можно увидеть, как мужчина сидит на верхушке башни и вроде фотографируется.

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"Говорят, что блогер контент снимает", – пишут в телеграм-канале.

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