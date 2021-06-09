В Киеве на Оболони несовершеннолетний курсант дважды ударил ножом молодого человека

Инцидент произошел на улице Иорданской в Оболонском районе Киева. В результате конфликта между двумя компаниями и последующей драки 19-летний парень получил два ножевых ранения в грудь.

Правоохранители узнали о совершении преступления от местных жителей, которые видели драку. Они отметили, что во время конфликта один из участников столкновения получил ножевые ранения. Следователи, прибывшие на место происшествия, установили обстоятельства инцидента.

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Пострадавшего госпитализировали в больницу с проникающими ранениями живота и груди.

Подозревают несовершеннолетнего

Правоохранители утверждают, что перед преступлением между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, который перерос в драку. Во время нее один из участников достал нож и дважды ударил оппонента.

После резни злоумышленник скрылся с места происшествия. Его личность довольно быстро установили.

Полицейские задержали предполагаемого нарушителя закона по месту жительства. Подозреваемым оказался 17-летний курсант одного из учебных заведений Киева.

Несовершеннолетнему инкриминируют нанесение умышленных тяжких телесных повреждений. Согласно Уголовному кодексу, ему могут приговорить к 8 годам заключения. Впрочем, поскольку преступление мог совершить подросток, служители Фемиды могут наказать его значительно более мягким способом.

Сейчас подозреваемый находится под круглосуточным домашним арестом.