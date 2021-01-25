В Киеве на проспекте Героев Сталинграда, 17а, что на Оболони, 23 января произошел очередной потоп – кипятком залило все 16 этажей. Сорвало заглушку.

Источник: сайт 24 канала

Об этом сообщают в местных телеграм-каналах. Воду долго не могли остановить, поскольку не удалось быстро попасть на технический этаж, на входе которого кто-то из жильцов повесил персональный замок.

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Из-за инцидента выходные у жильцов этого дома были сильно испорчены. Затопило лестницу с 16 по 1 этаж и часть квартир.

На место прорыва выезжала аварийная служба.

Видео снимала одна из жительниц дома. На ролике видно, как струи воды текут с потолка, а ручьи кипятка бегут по лестнице.

В Киеве на Оболони залило кипятком 16 этажей: смотрите видео

Ранее сайт 24 канала писал о том, что в Киеве на Радужном массиве и Борщаговке произошли аналогичные порывы горячей воды.