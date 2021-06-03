В Киеве обыскали офис ГИВЦ: в предприятии заявили, что это было бессмысленно

В Киеве правоохранители обыскали офис КП "ГИВЦ". Это было 2 июня. В предприятии заявили, что действия правоохранителей бессмысленны и нарушают процедуру сбора доказательств.

Дело в том, что обыски проводили в рамках дела, которое просили возбудить именно в КП "ГИВЦ". В предприятии и так были готовы предоставить любые документы по расследованию, но никто даже не обращался к ним.

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Действия правоохранителей – абсурд

Зато следственные органы пришли в КП с обысками.

Иногда правоохранительные органы для того, чтобы выслужиться, способны на невероятные поступки,

– заявили в КП.

На предприятии пояснили, что несколько дней назад судья Святошинского районного суда дал разрешение на проведение обыска в коммунальном предприятии "Главный информационно-вычислительный центр".

Пришли с обысками к истцам

По мнению руководства КП, данное постановление показывает правовой нигилизм и процессуальный беспорядок.

Нелепость определения заключается в том, что факты противоречат сами себе. Ведь обыски вновь продолжаются у истцов. Дело в том, что именно КП "ГИВЦ" подало соответствующие заявления в СБУ и Нацполицию о вмешательстве ООО "ГЕРЦ" в их деятельность еще в прошлом году. Даже уже дважды,

– говорится в сообщении пресс-службы КП "ГИВЦ".

В КП заявили, что разрешение на обыск было предоставлено в отношении именно этого предприятия, а также его сателлита ООО "ФК ГЕРЦ". Впрочем, в мотивировочной части фигурируют обстоятельства уголовного производства в отношении другого предприятия из Одессы. Речь идет об ООО "ТЕЙКИТ", зарегистрированном в Одессе, на улице Большая Арнаутская, 18.

Обыски в ГИВЦ: что известно

Налоговики ищут доказательства растраты 10 миллионов гривен.

Киевская городская прокуратура провела обыски на Коммунальном предприятии "Главный Информационно-вычислительный центр".

Должностных лиц предприятия подозревают в пособничестве и умышленном уклонении от уплаты налогов.

Следствие установило, что частная компания предоставляла ГИВЦ телекоммуникационные услуги.

Их стоимость превышала 10 миллионов гривен бюджетных средств.

Однако в документах на услуги нашли признаки фиктивности.

Сейчас правоохранители ищут первичные финансовые документы и сведения.

Всего правоохранители провели более 70 обысков в Киеве. Проверки прошли в "Спецжилфонде", "Киевгорсвете", "Киевавтодоре", "Киевзеленстрое" и другие предприятия, а также В КГГА.