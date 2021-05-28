Фото, которые депутат опубликовал в фейсбуке, свидетельствуют о том, что в квартиру с обысками наведались правоохранители. Судя по комментариям к сообщению, политик стал случайной жертвой стороннего конфликта.

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Пашковский отметил, что неизвестные осуществили захват его личного имущества, в том числе – корреспонденции и документации народного депутата.



Депутат заявил, что к нему в квартиру ворвались неизвестные / Фото Пашковского

Чтобы избежать провокаций, он заявил, что никогда не хранил и не хранит дома никаких наркотических веществ, огнестрельного оружия или взрывоопасных веществ.

"В квартире есть пакет документации, который носит режим ограниченного доступа к информации и представляет особую ценность в рамках моей деятельности как нардепа", – объяснил он.

Депутата могли подставить

В комментариях к сообщению ситуацию пытался объяснить адвокат Денис Цыпин. По его словам, квартира перешла в собственность другого лица после 10 лет судебной тяжбы.

Бывший владелец сдал эту квартиру депутату, чтобы новая владелица боялась заявлять о своих правах. Как по мне – подставили депутата, затягивают в конфликт,

– предположил он.

"Хотя на самом деле никто не знал, что квартиру арендует народный депутат. Вот и вся неприятность. Не надо искать черную кошку в темноте. Как всегда, все просто и банально", – объяснил юрист.

Пашковский ответил, что служебное жилье нардепа имеет особый статус и никакое "быдло в балаклавах" не может взламывать замки и заходить в помещение. И добавил, что у себя дома хранит особенно важную информацию. Поэтому уже написал заявление в полицию и будет фиксировать все, что исчезло после визита "гостей".

В то же время адвокат подчеркнул, что готов предоставить политику все документы и аргументы, указывающие на то, что его и новую владелицу просто втянули в конфликт. Он заверил, что новая владелица не знала об аренде, а предыдущий владелец намеренно не говорил, что давно утратил право собственности.