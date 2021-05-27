Обыски провели в офисном помещении КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений города Киева". Искали документы, подтверждающие подозрения следствия.
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Что сообщили правоохранители
Согласно материалам дела, частное предприятие по заказу КП осуществляло работы по строительству Подольского моста.
В налоговой отчетности указали, что подрядные работы выполняли другие предприятия, которые в прокуратуре считают фиктивными. Такая схема позволила подозреваемой фирме уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.
Обыски в Киеве: главное
- За последние несколько недель в Киеве провели более 70 обысков. Правоохранители пришли во все основные коммунальные предприятия города, в кабинеты КГГА и домой к должностным лицам.
- Виталий Кличко и его команда считает, что это политическое давление на городскую власть. Впрочем, представители правоохранительных органов уверяют, что просто выполняют свою работу.
- На Банковой также не видят в обысках политического заказа, а Владимир Зеленский подчеркнул, что у Кличко коррупция. Президент сказал, что "не надо было воровать деньги из бюджета".