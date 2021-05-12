В прокуратуре открыли уголовное производство, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту дорог в Киеве на сумму свыше 18 миллионов гривен.

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Обыски в "Киевавтодоре"

В прокуратуре открыли уголовное производство, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по ремонту дорог в Киеве на сумму свыше 18 миллионов гривен.

Согласно материалам следствия, частная компания – регулярный победитель тендеров на проведение работ на заказ "Киевавтодора" на общую сумму свыше 1,9 миллиардов гривен, осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

Фиктивный субподрядчик

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре со служебными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, якобы привлеченных для выполнения субподрядных работ.

Во время проведенных накануне обысков у подрядных организаций, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму свыше 7 миллионов гривен, компьютерная техника и печати предприятий.

5 обысков за 2 дня

Это уже 5 коммунальное предприятие столицы, которое за последние два дня посетили представители прокуратуры.