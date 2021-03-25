В Киеве очередь на трамвай растянулась на 100 метров: красноречивое видео
В Киеве на конечной остановке трамвая №3 собралось много пассажиров, которые хотели воспользоваться общественным транспортом. Очередь растянулась более чем на 100 метров.
Источник:OBOZREVATEL
Людям пришлось стоять в очереди от начала перрона до касс вестибюля, расположенного под землей. Инцидент произошел днем 25 апреля в Святошинском районе.
Ранее Остановит транспорт: Кличко грозит сделать карантин еще жестче
Придерживались ли в очереди ограничений
Большинство из них придерживалась масочного режима, одновременно почти все игнорировали рекомендации по социальной дистанции.
Среди нарушителей карантинных требований больше всего было молодежи. Многие из пассажиров имели маски, но спустили их на подбородок.
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По словам сотрудников станции, они проводили подсчет количества пассажиров и пропускали их на платформу только в пределах разрешенного количества.
Ранее в КГГА заявили, что в огромных очередях на остановках в Киеве виновны работодатели. Мол, все из-за того, что они не перевели работников на удаленную работу.
Транспортный коллапс в Киеве
- 23 марта Киев перешел в красную карантинную зону. Однако местные власти ввели ограничения в городе на несколько дней раньше.
- Разрешенное количество пассажиров, которые могут находиться в маршрутке – 11 пассажиров. Из-за этого постоянно образуются очереди.
- Люди, которые ждут, чтобы попасть в общественный транспорт, зачастую не соблюдают дистанцию. Не все из них надевают маски.
- Перевозчики возмущены новыми ограничениями. Они объяснили, что из-за такого маленького количества людей скоро обанкротятся.
- В то же время добавили, что не выезжать на маршрут – выгоднее, и призвали Кличко запретить им работать до конца локдауна.
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