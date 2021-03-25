В Киеве на конечной остановке трамвая №3 собралось много пассажиров, которые хотели воспользоваться общественным транспортом. Очередь растянулась более чем на 100 метров.

Людям пришлось стоять в очереди от начала перрона до касс вестибюля, расположенного под землей. Инцидент произошел днем ​​25 апреля в Святошинском районе.

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Придерживались ли в очереди ограничений

Большинство из них придерживалась масочного режима, одновременно почти все игнорировали рекомендации по социальной дистанции.

Среди нарушителей карантинных требований больше всего было молодежи. Многие из пассажиров имели маски, но спустили их на подбородок.

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По словам сотрудников станции, они проводили подсчет количества пассажиров и пропускали их на платформу только в пределах разрешенного количества.

Ранее в КГГА заявили, что в огромных очередях на остановках в Киеве виновны работодатели. Мол, все из-за того, что они не перевели работников на удаленную работу.

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