В водяную ловушку попало несколько машин. Одна из них – BMW, которая не смогла проехать через огромную лужу.

К теме В Киеве снова прорвало трубу: возле Ocean Plaza машины "плывут" по дороге

Извлекали эвакуатором

Чтобы спасти транспорт, пришлось вызывать эвакуатор. На этом участке полиция перекрывала дорогу.

Коммунальные службы разводят руками и достают из лужи утерянные номера автомобилей,

– говорится в сообщении в сообществе dtp.kiev.ua.

Также на этой странице распространили и видео с места происшествия.

Наводнения в Киеве

Напомним, что на прошлой неделе аналогичная ситуация была на улице Антоновича. Впрочем, причина наводнения возле ТРЦ "Ocean Plaza" технологическая – порвало теплотрассу.

Виталий Кличко объяснил, что просто в столице сильно изношены трубы, а порывы происходят из-за того, что коммунальщики увеличивают давление – так они готовятся к отопительному сезону, проверяют сети. Аварии, по словам мэра, происходят там, где есть слабые, проблемные места.