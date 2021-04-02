В Киеве коммунальщики взялись за очистку дворов от автошин, которые используют как ограждение, цветники и даже декор. Сейчас ликвидация опасной резины продолжается в Дарницком, Шевченковском и Оболонском районах.

Собранные покрышки утилизируют. Такие использованные шины опасны для здоровья людей и вредят окружающей среде.

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К тому же это выглядит ужасно, а люди бросают в них мусор, замечают горожане.

Оболонь

В частности киевлянка Анастасия Черномор, которая живет на Оболони, самостоятельно обратилась к коммунальщикам, чтобы они убрали покрышки. Вот ее история:

"Хожу время от времени мимо клумбы, где долгое время были вкопаны шины. В шины каждый день выбрасывали мусор, каждый день дворнику приходилось их чистить. Даже сама пыталась их срезать, но обычный нож шины почему-то не берет. А вчера решила оставить заявку на 15-51 с просьбой их убрать".

"И что Вы себе думаете? Сегодня перезвонили и попросили проверить, выполнена ли заявка! Специально поехала и проверила – нет шин! Красота!", – пишет Анастасия.

Дарница

В Дарницкой РГА сообщили, что уже очистили от покрышек улицу Декабристов.

Старые шины будут заменены на декоративные, экологически-чистые ограждения. Мероприятия будут проводиться регулярно, до полной очистки территории района от вредной и опасной резины,

– добавили в РГА.

Шевченковский район

Очистка от старых покрышек продолжается и в Шевченковском районе, сообщает РГА.

"Коммунальщики в усиленном режиме собирают на утилизацию использованные автошины, которые угрожают экосистеме и нашему с вами здоровью. Вместо демонтированных элементов благоустройства, которые использовались как антипаркувальні элементы – установят столбики", – пообещали в РГА.