Так, 15 мая в 12:00 все фонтаны Киева начали работу. Правда, не обошлось без инцидентов, хулиганы подлили в один из фонтанов моющее средство.

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Небольшой инцидент

От рук хулиганов с моющим средством пострадал фонтан на Контрактовой площади. Из-за этого его пришлось временно отключить. Специалистам необходимо слить всю воду, провести очистку и перезапустить систему, что приведет к потере ресурсов "Киевводфонда" и времени работников.

Как известно, обычно сезон работы фонтанов начинается 1 мая. Однако нынешние карантинные ограничения внесли свои коррективы. Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.

Как фонтаны готовили к открытию

По словам директора "Киевводфонда" Светланы Козловской, предприятие провело все подготовительные работы перед открытием. Для этого привлекли команду электриков, инженеров и программистов.

Заранее был проведен демонтаж зимнего укрытия чаш фонтанов, подключение к электросети всех элементов, проверка и подключение помпового оборудования, настройка светомузыкального сопровождения и тестовые запуски фонтанов,

– пояснила Козловская.

Для монтажа 12 гейзерных фонтанов, расположенных в акватории Русановского канала, привлекли дайверов и водоплавающую технику. Во время зимнего хранения каждую систему разобрали и диагностировали, отремонтировали и заменили отдельные необходимые элементы. Внешние баки фонтанов почистили и покрасили. Столичные фонтаны будут работать до 30 сентября, по понедельникам в работе фонтанов будут делать перерыв для проведения необходимых технических работ.