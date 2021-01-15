В Киеве на одной из важнейших станций метро мужчина упал на рельсы
Из-за падения мужчины на рельсы останавливалось движение метро по зеленой ветке / Киев Оперативный
Чрезвычайная ситуация произошла около 18:35 15 января на станции киевского метро "Дворец спорта". Один из пассажиров упал на рельсы, а его жизнь оказалась в опасности.
Мужчине повезло, поскольку на момент падения поезд к станции не подъезжал. Очевидцы успели сообщить о происшествии дежурному станции и движение по зеленой ветке остановили. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в твиттере.
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Пассажира вытащили работники подземки.
Что известно о падении мужчины на станции метро "Дворец спорта" в Киеве
- Из-за чего именно упал пассажир, неизвестно. Это будут выяснять полицейские.
- Вполне вероятно, что ему стало плохо.
- Пострадавшему оказывают помощь медики скорой.
Сейчас метро работает в обычном режиме.
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