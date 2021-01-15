Чрезвычайная ситуация произошла около 18:35 15 января на станции киевского метро "Дворец спорта". Один из пассажиров упал на рельсы, а его жизнь оказалась в опасности.

Мужчине повезло, поскольку на момент падения поезд к станции не подъезжал. Очевидцы успели сообщить о происшествии дежурному станции и движение по зеленой ветке остановили. Об этом сообщили на странице Киевского метрополитена в твиттере. Смотрите также Из-за карантина: в 2020 году метро Киева воспользовались на 216 миллионов меньше пассажиров Пассажира вытащили работники подземки. Что известно о падении мужчины на станции метро "Дворец спорта" в Киеве Из-за чего именно упал пассажир, неизвестно. Это будут выяснять полицейские.

Вполне вероятно, что ему стало плохо.

Пострадавшему оказывают помощь медики скорой. Сейчас метро работает в обычном режиме. Шановні пасажири!

На станції "Палац спорту" падіння пасажира у відсутності поїзда. Наразі рух поїздів зеленою гілкою відновлено.

З пасажиром працюють медики та правоохоронці.

Перепрошуємо за незручності! — Kyiv Metro (@kyivmetroalerts) January 15, 2021