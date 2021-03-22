В Киеве официально определились, как будет ездить общественный транспорт во время локдауна
В Киеве с 20 марта начал действовать локдаун. В КГГА решили, что во время жестокого карантина полностью останавливать движение метро, автобусов и других видов транспорта не будут. По решению Кабмина, именно местная власть отвечает за работу транспорта во время усиленных ограничений.
Источник:фейсбук Николая Поворозника
По словам первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника, общественный транспорт в Киеве будет работать только при соблюдении эпидемических норм.
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К такому решению 22 марта пришли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.
Не больше половины мест
Представители столичной власти решили, что в условиях красного уровня карантинных норм ни метро, ни наземный транспорт останавливать не будут. Поскольку это приведет к полной остановке жизнедеятельности города.
Но при этом пассажиры должны неукоснительно соблюдать все правила:
- правильно надевать маски, чтобы они закрывали рит и нос;
- придерживаться социальной дистанции.
Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!
– отметил Поворозник.
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