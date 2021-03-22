В Киеве с 20 марта начал действовать локдаун. В КГГА решили, что во время жестокого карантина полностью останавливать движение метро, автобусов и других видов транспорта не будут. По решению Кабмина, именно местная власть отвечает за работу транспорта во время усиленных ограничений.

По словам первого заместителя мэра Киева Николая Поворозника, общественный транспорт в Киеве будет работать только при соблюдении эпидемических норм.

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К такому решению 22 марта пришли чиновники на заседании комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

Не больше половины мест

Представители столичной власти решили, что в условиях красного уровня карантинных норм ни метро, ​​ни наземный транспорт останавливать не будут. Поскольку это приведет к полной остановке жизнедеятельности города.

Но при этом пассажиры должны неукоснительно соблюдать все правила:

правильно надевать маски, чтобы они закрывали рит и нос;

придерживаться социальной дистанции.

Общественный транспорт будет курсировать с наполненностью не более 50 процентов мест, предусмотренных технической характеристикой транспортного средства и определены в регистрационных документах на такое транспортное средство. Будьте ответственными! Город сегодня делает все для того, чтобы не допустить транспортного и экономического кризиса и коллапса медицинской системы!

– отметил Поворозник.

Обратите внимание! За воскресенье в Киеве официально признали 349 случаев новых заболеваний коронавируса. Однако в лабораториях сделали 1507 положительных тестов путем ПЦР и 9358 положительных тестов на антитела.